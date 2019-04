Ultimo, Mengoni e Fedez: l'insostenibile leggerezza del pop d'autore

IL CONFRONTO ABISSALE CON IL PASSATO PRESO A MODELLO

Questi nuovi autori, fatalmente, finiscono per cercare modelli e li trovano nei soliti Venditti o De Gregori, Vasco, Rino Gaetano (quando cercano, senza trovarla, la strada dell'ironia e della leggerezza), ogni tanto, ma senza ammetterlo, in Lucio Battisti, bontà loro non osano risalire fino agli Endrigo, Tenco o Bindi, troppo fuori portata. Ma, ancora una volta, il confronto con gli originali si rivela perdente, per non dire abissale, sia in termini di talento che di personalità. Questione di altri tempi, altri contesti, sicuramente: era un'epoca in cui un autore in boccio veniva lasciato maturare a dovere all'interno di una casa discografica i cui autori e dirigenti conoscevano esattamente i meccanismi e le varie fasi di una carriera; anche i casi più precoci attendevano da uno a tre anni per esordire sul mercato, e lo facevano solo quando avevano già una identità sufficientemente solida. Erano proiettati verso una parabola il più possibile estesa.

LE CASE DISCOGRAFICHE SONO RIDOTTE A SETTORI DI MULTINAZIONALI

Oggi, nell'epoca delle etichette discografiche del tutto inadeguate, ormai ridotte a settori di multinazionali più grandi, dei brani costruiti a peso, delle piattaforme digitali che sbriciolano la consistenza degli album per privilegiare la filosofia del singolo pezzo vincente, uno come Ultimo a 23 anni ha già licenziato tre dischi, con un numero di brani sproporzionato, ha già smaltito altrettanti tour: troppo di tutto, troppo tutto in fretta, c'è gente come Fedez che a 30 anni appare spremuta e annuncia strategiche pause di riflessione per dedicarsi al mestiere di consulente, di esperto di marketing e di look, che poi sarebbe a dire influencer. Cosa ha a che fare tutto questo con la musica, con la cifra artistica?