Trailer e recensione del film "L'uomo fedele"

Louis Garrel ritorna alla regia con L'uomo fedele, un film in cui una storia d'amore si intreccia con la passione per i misteri di un ragazzino coinvolto nelle intricate situazioni sentimentali degli adulti. La star francese, impegnata anche davanti alla telecamera, interpreta il giornalista Abel che viene lasciato da Marianne (Laetitia Casta) perché incinta di un altro uomo, Paul, il suo miglior amico. Quasi 10 anni dopo proprio Paul è morto e l'ex coppia è ritornata a vivere insieme con il piccolo Joseph (Joseph Engel), convinto che la madre abbia avvelenato il padre e un dottore, forse amante della donna, abbia nascosto la verità. La sorella minore di Paul, Eve (Lily-Rose Depp), complica ulteriormente la situazione presentandosi in scena e professando il suo amore per Abel, obbligandolo a scegliere tra una potenziale assassina e una giovane squilibrata.

PROGETTO CHE REGGE PER LA GRANDE PERFORMANCE DEI PROTAGONISTI

Il film, agevolato da una durata che non supera i 75 minuti, scivola piuttosto rapidamente verso il suo epilogo e regala più di un momento divertente grazie alla sceneggiatura, di cui Garrel è autore in collaborazione con Jean-Claude Carrière, che non esita a offrire delle battute taglienti e situazioni al limite del surreale. L'uomo fedele ha un approccio quasi in stile Nouvelle Vague grazie a un approccio visivo che ricorda il cinema del passato e un'atmosfera che ricorda gli Anni 60, ma l'elemento che sostiene realmente l'intero progetto è la performance dei protagonisti, in particolare delle due figure femminili. Casta è una femme fatale affascinante e carismatica, mentre Depp possiede il giusto equilibrio tra innocenza e un po' di follia necessario a non far scivolare il suo personaggio nella caricatura. Il giovane Joseph Engel dimostra di possedere un talento da coltivare e tenere d'occhio nella parte di un ragazzino appassionato di misteri le cui attività da detective danno il via alla complicata catena di eventi al centro della trama.

NON TROPPA SOSTANZA NARRATIVA, MA VISIONE PIACEVOLE

L'uomo fedele non può contare su molta sostanza dal punto di vista narrativo, tuttavia lo stesso Garrel sembra suggerire in più momenti che non ci si debba avvicinare alla storia con troppa serietà, concedendosi così la possibilità di apprezzare una riflessione leggera, ma sincera, delle conseguenze dell'amore sulla vita delle persone, e il risultato finale, seppur non memorabile, diventa una visione piacevole e coinvolgente che permette di apprezzare la bravura dell'attore-regista e dell'intero cast.