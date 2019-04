Le 10 teorie più curiose su Il Trono di Spade

Nel giro di un paio di settimane avremo tutte le risposte che abbiamo insistentemente cercato negli ultimi otto anni, un tempo più che sufficiente per creare un numero infinito di teorie più o meno verosimili intorno agli elementi che J.R.R. Martin e la Hbo hanno messo a nostra disposizione. Ecco le 10 più curiose.

1. CHI È IL PRINCIPE CHE FU PROMESSO?

Questa è la prima grande domanda di tutte, quella che sembra poter racchiudere in sé la chiave per risolvere l'enigma del Gioco dei troni. La profezia di Azor Ahai parla di un principe che combatte con una spada rossa, e che nascerà di nuovo dal fumo e dal sale per risvegliare i draghi dalla roccia. La profezia dice Principe, e per molti è stato sempre scontato che si trattasse di un uomo, finché Missandei non ha spiegato che nell'antica lingua in cui fu scritta la promessa, la parola “principe” non ha genere, e allora potrebbe persino trattarsi di una principessa. Ecco perché Daenerys Targaryen, che dal fumo è già rinata e ha già risvegliato i draghi dalla pietra, sembra la principale indiziata per il ruolo. Ma esistono altre teorie: la più solida porta a Jon Snow, recentemente rivelatosi anche lui un Targaryen, altre un po' meno convincenti a Sam e Tyrion (ci sono teorie e indizi secondo cui anche loro sarebbero Targaryen), o addirittura a Bran e Jaime.

2. E SE JON E DAENERYS FOSSERO ADDIRITTURA FRATELLI?

Se l'abitudine ai rapporti sessuali tra Cersei e Jaime vi avevano lasciati sostanzialmente indifferenti di fronte alla scena di sesso tra Daenerys e Jon (zia e nipote), tenetevi forte. Sì, anche la Madre dei draghi e l'ormai ex bastardo di Ned Stark sarebbero fratelli. Daenerys, infatti, potrebbe non essere figlia di Aerys II e sorella di Rhaegar, ma la figlia che quest'ultimo avrebbe avuto dalla prima moglie, Elia Martell. Gli alberi di limoni che fanno parte dei ricordi di infanzia di Daenerys, infatti, crescono a Dorne, non a Braavos. Insomma, Jon e Dany potrebbero avere un padre in comune e due madri diverse.