Cosa è Posca, il nuovo drink all'aceto

Spray e libricino-bibbia su storia e virtù degli aceti sono i gradevoli omaggi annessi alle incantevoli bottigliette, da 100 millilitri in su, messe in commercio dai cinque Amici Acidi, decisi a farsi riconoscere come coltivatori-cultori di tutte le più o meno note virtù legate ai liquidi acidi ottenuti dall'ossidazione dell'etanolo, che è contenuto non solo nel vino, ma anche nel sidro, nell'idromele, nel riso e in tante varietà di frutta.

COME L'ORO ANCHE L'ACETO VA ESTRATTO CON PAZIENZA

«Perché l’aceto è proprio oro, e come tale va pazientemente estratto dall’etanolo», chiarisce Mitja Sirk, imprenditore di origini slovene che, assieme alla sorella Tanja, a Cormons conduce le sorti della Sirk con la stessa, illuminata abnegazione di papà Josko, fondatore dell’azienda. «Non aspettatevi che ciò succeda in un paio di giorni, come nel caso di certi prodotti da supermercato», continua il viticoltore. «Ci vogliono almeno sei anni perché la fermentazione acetica sia compiuta secondo i crismi, all’interno di botti dove non va aggiunto nulla, a cominciare dall’acqua, nemica di tutto ciò che discende dalla vite». «Il percorso va da sette tonnellate di uva a sei ettolitri di imbottigliato», continua Sirk, chiarendo una volta per tutte i motivi di un prezzo finale da boutique enologica, peraltro dovuto alla quasi incalcolabile varietà di gusti offerti dagli Amici Acidi, spaziando dal mieloso allo speziato, dal fiorito all’asprigno, dall’acidulo al fruttato, e a quant’altro dia ragione del titolo del libricino allegato alle bottigliette d’aceto: I 100 modi di usare l’aceto al di fuori dell’insalatiera. Parole da cui risalire al contributo alla perfezione gastronomica donato da aceti che, in attesa della posca in lattina, di volta in volta stemperano il dolciastro di uno zabaglione, ingentiliscono il sangue di una fiorentina, giungono perfino a neutralizzare il fritto in eccesso di un fish & chips. Gocce della migliore Italia sul cibo del mondo.