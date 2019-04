Estratto da "Le due vite di Lucrezia Borgia", nuovo libro di Celi e Santangelo

Analizzata con le moderne tecnologie della chimica forense, ci potrebbe forse raccontare segreti che gli storici non hanno mai svelato: se davvero Lucrezia Borgia maneggiava veleni, se si nutriva adeguatamente, se era debilitata dalle tante gravidanze, o stressata dai lutti e dalle tensioni familiari in cui fu immersa. Ci direbbe almeno se lo smagliante biondo chiaro (tecnicamente, una sfumatura fra il platino e il caramello che i parrucchieri moderni chiamano “biondo fragola”) che aveva fatto impazzire Byron è naturale, oppure se era il risultato degli impacchi schiarenti, brevettati da Caterina Sforza, sul castano-rossiccio che Lucrezia aveva ereditato da sua madre Vannozza Cattanei. A meno che l’esame del Dna non rivelasse, a sorpresa, che, con buona pace di Byron e di Leigh Hunt, quei capelli non appartengono a Lucrezia, ma alla sua dama di compagnia, nonché cugina, Angela, la vera bad girl di casa Borgia, che occasionalmente scriveva di sua mano le lettere a Bembo per proteggere la reputazione della duchessa. Insomma, dopo cinque secoli di pettegolezzi, fake news e presunti ritratti, avremmo finalmente qualche incontrovertibile verità sulla donna divenuta capro espiatorio della sua epoca, e soprattutto della sua famiglia. Ma l’analisi del capello a fini storici è una specialità anglosassone, e purtroppo quell’unico crine di Lucrezia approdato in Inghilterra via Byron è scomparso dai radar nel 1921, quando la collezione di capelli famosi di Leigh Hunt fu battuta all’asta da Sotheby’s. Noi italiani non abbiamo bisogno di spaccare, non solo metaforicamente, il capello in quattro: ci resta la matassa bionda conservata all’Ambrosiana. Possiamo immaginarcelo come il nostro filo d’Arianna per addentrarci nelle complicate vicende della sua proprietaria. Un lungo gomitolo d’oro da dipanare pian piano a ritroso, che attraversa l’Italia e arriva in Spagna e, come quello mitologico, conduce fino a un toro. Il toro rosso su sfondo verde che campeggia in uno stemma gentilizio, quello di una famiglia di Valencia, di nobiltà non antichissima, ma di solida ricchezza: i Borja.