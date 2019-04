Il desiderio sessuale precipita e a noi resta il cibo

Un dato questo riconducibile all’aumento della età media e soprattutto della popolazione anziana. Gli over 60 sono passsati dal 18% del 1996 al 26% del 2018. Ma il dato più sorprendente è che la percentuale dei giovani dai 18 ai 29 anni astinenti o celibatari in 30 anni anni è quasi raddoppiata: dal 12% del 1989 al 23% del 2018. E qui l’altra sorpresa è che sono i maschi che si collocano ben sopra la linea mediana col 28%, mentre le donne sono ben sotto con il 18%. Evidentemente le giovani sono molto meno toccate da due delle principali cause attribuibili al fenomeno: sono più indipendenti rispetto al lavoro e comunque sentono meno il peso di non averlo e vivono in percentuale minore in casa dei genitori (il 29% contro il 34%).

SE LA TECNOLOGIA UCCIDE IL SESSO

Ma ribadito che sono i millenials i principali protagonisti della Great American Sex Drought (la grande sete o siccità di sesso degli americani), bisogna aggiungere il terzo fattore killer: le tecnologie. Nel giro di 20 anni il richiamo della tivù, dei social media, dei videogiochi ha trasformato i dopocena e le cose da fare in casa e anche letto. In altre parole lo spazio/tempo dedicato al sesso è stato stravolto, nel contempo le occasioni, le lusinghe, le fantasie hanno subito una potente accelerazione, per effetto soprattuto del web, della proliferazione di siti osè quando non dichiratamente porno, della diffusione di siti d’incontri e del dating online. Ciò però, come ho già scritto, in modo molto più immaginario che reale, attraverso la costruzione di “storie” che in moltissimi casi restano tali. Costruzioni mentali e pulsioni non sempre pericolose, però imbarazzanti, come ogni esibizionismo da erotomane da tastiera. Perciò tenute al riparo di nomi e volti non di rado finti o comunque schermati.