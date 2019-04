Trailer e recensione de "Il campione"

4. LA LEZIONE DI FRANCESCO TOTTI

Francesco Totti ha visto il film in una proiezione privata organizzata per lui e per la moglie Ilary Blasi. Il campione si è riconosciuto in molte situazioni, in particolare nel fatto che in campo e in pubblico si è spesso adorati, poi a casa si resta soli se non si ha una famiglia che offre sostegno.

5. I TIMORI PER LA CARRIERA

Stefano Accorsi ha ammesso di aver temuto che la sua scelta di vivere in Francia lo avesse un po' limitato nella carriera: «Per ben nove anni sono stato in Francia e ho girato in Italia solo quattro film. Gli ultimi anni in cui ho vissuto a Parigi avevo paura che il cinema italiano non mi cercasse più. Magari dall’esterno non si percepisce, ma il mio è un mestiere dove non si è mai al riparo. Io mi diverto molto e non vorrei perderlo quel divertimento».