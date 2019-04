Le specialità di Pasqua regione per regione

Si tratta di una torta salata ripiena di erbette, uova e formaggio (prescinsêua), simbolo della primavera, stagione della rinascita e della fioritura, la cui storia vanta radici antichissime. Si trovano sue tracce in opere letterarie del XVI secolo con il nome di gattafura. I genovesi sono soliti mangiarla anche fredda, gli avanzi spesso vengono utilizzati come schiscetta per Pasquetta.

CAMPANARO, L'IMMANCABILE PANE CALABRESE

In Calabria Pasqua coincide con la preparazione del campanaro: un pane ripieno di uova intere chiuse da crocette di impasto. Una tradizione antichissima che ha come protagonista il pane, un ingrediente povero ed essenziale, arricchito dalle uova. Il campanaro viene preparato, insieme ai dolci pasquali calabresi (taralli, vrazza, biscotti) dalle donne dello stesso distretto familiare in forme, tutte tonde, ma di diverse dimensioni, per ogni membro della famiglia. I pani più grandi, che possono arrivare a contenere anche quattro/sei uova, sono per i genitori, quelli più piccoli, di due uova, per i bambini. A Pasqua e a Pasquetta non esiste altro pane al di fuori del campanaro.