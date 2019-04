Le cose da sapere sul Concerto del Primo Maggio a Roma

GLI ARTISTI: DA ACHILLE LAURO A GHALI

Fra gli artisti protagonisti ci sono Noel Gallagher's High Flying Birds, Achille Lauro, Anastasio, Daniele Silvestri, Ex-Otago, Ghali, Ghemon, Manuel Agnelli feat Rodrigo d'Erasmo, Motta, Negrita, Subsonica, The Zen Circus, Rancore. Un cast nel quale, rispetto agli scorsi anni, scarseggiano più del solito le donne, almeno a livello di nomi di primo piano: «Non mi sento in minoranza», ha commentato Ambra, che in conferenza stampa ha dimostrato l'alchimia con il frontman de Lo Stato Sociale, insieme al quale si esibirà durante il concerto anche in una canzone». E ancora: «In Italia abbiamo fior d'artiste, ma magari non erano libere. Al centro di questa giornata ci sono temi importanti che spero emergano, e la forza della musica, chi se ne frega se sul palco ci siano uomini o donne». Magari l'Italia «fosse come piazza San Giovanni quel giorno». «Si parte in pochi e la sera si diventa tantissimi, uniti come fosse un'unica persona». Come negli ultimi anni, nella scelta del cast, si è preferito guardare alla nuove tendenze, alla musica più attuale: «Questo cast così giovane», ha detto Lodo Guenzi, che al Concertone renderà anche omaggio a Fabrizio De André, «spinge a guardare fuori dalla finestra, al mondo, più di quanto farebbe un cast più adulto».