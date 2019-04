Mick Jagger e la condanna dell'immortalità

ARTISTA, COMMERCIALISTA, ESPERTO DI COMUNICAZIONE E DI CULTURA POP

«Che barba, diventare vecchi!», cantava quasi 60 anni fa. Ha sconfitto anche quell'incubo, perché ormai, vecchio, non ci diventa più. È andato oltre, si è cambiato una valvola ed è pronto a ripartire. E in questa consacrazione di sé, in questo rischiare di morire sul palco, come Moliére, come qualsiasi istrione che si rispetti, sta la risposta a chi lo ha sempre sospettato di fare del rock un mestiere: «Sì, lo so cosa dicono tutti: Keith il cuore, Mick il calcolo. Ma anch'io ci metto cuore: perché tutto fili come deve, perché non è mica uno scherzo, sai, mandare avanti questa baraonda di disperati; se non ci sto io a controllare che tutto fili liscio, ci schiantiamo dopo due giorni». Mick artista, commercialista, esperto di comunicazione, studioso di cultura pop. Mick che ha insegnato al mondo come essere giovane, poi come essere una rockstar decadente, e infine come non invecchiare mai. E nessuno gliene rende merito, perché sembra a tutti – deve sembrare, sempre, a tutti – che la sua eternità sia scontata, sia non un dono di sé rivolto al mondo ma il contrario, un privilegio piovuto dal cielo.