Enrico Contarin è la rivelazione del Grande frantello 16

L'AMORE SECONDO ENRICO: «80% RISATA, 20% AMORE»

D'altra parte, per lui, il rapporto con le donne è una semplice questione matematica, l'ha spiegato alle compagne di avventura mentre raccontava ciò che sente per Audrey, un fatto di equilibri e percentuali in cui «l'80 è la risata, il 20% è l'amore», e tutto sta nel bilanciare la parte più giocosa con quella più profonda, che Enrico affida alla sua vena poetica. A essere sinceri i suoi componimenti non sono poi granché, rime baciate o alternate spesso banali, un lessico elementare, una forma più simile alla filastrocca, eppure tutto ciò non gli impedisce di ritenersi uno dei pochi gentiluomini che usano i versi per corteggiare le donne, una sorta di novello Cyrano, solo con un naso meno brutto e senza nessuna esigenza di celarsi dietro al bel volto di un Cristiano qualunque. «Che scrivono le poesie alle ragazze erano in quattro», ha detto, «io, Leopardi, Boccaccio e D'Annunzio». Al di là di qualche dimenticanza sparsa qua e là, il ragazzo non sembra temere la concorrenza dei più grandi.

UN FUTURO NELLA TELEVISIONE?

Enrico sta ancora cercando il lavoro della sua vita e sebbene abbia dichiarato di aver voluto partecipare al Grande Fratello soltanto per conoscere nuove persone e non per ottenere una scorciatoia nel mondo dello spettacolo, è difficile immaginare che non possa esserci posto per lui – almeno nel breve termine – nel mondo della televisione italiana. Su Instagram conta poco più di 5 mila follower, non sono tanti ma è facile pensare che possano aumentare, e posta foto dei suoi viaggi e dei piatti che mangia, con una particolare predilezione per quelli a base di pesce.