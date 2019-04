The Voice of Italy? Un nonsense perpetuo di serie B

SI CERCA L'EFFETTO D'URSO, SI COPIA X FACTOR, SI IMITA CATTELAN

Ecco, The Voice all'esordio questo suggerisce: un nonsense perpetuo, qualcosa che più lo segui e meno ci capisci e più ti chiedi: ma perché, Dio santo, perché? Gue Pequeno, con quel pigiama damascato, che fa il duro del Gratosoglio o del Giambellino ma un duro per dire, uno che non disturba, con la faccia di chi ha fatto i soldi e di più vuol farne e sarebbe disposto a tutto, a qualsiasi compromesso, a qualunque rinnegamento. Più inquietante, ma per davvero, è Gigi D'Alessio, quasi minaccioso, che guarda in tralice i concorrenti, parla con marcato accento e non ha niente, o forse troppo, del neomelodico bonario del lumpen immaginario. Quanto alla Simona Ventura, anche lei urla, sciala in banalità, sfarfalla per lo studio, lei non vuole essere un accessorio, una pianta ornamentale come l'omologo Alessandro Cattelan all'X Factor, però finisce per strafare senza fare.