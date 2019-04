Le poesie dedicate al 25 aprile e alla Resistenza

GIANNI RODARI PER I COMPAGNI FRATELLI CERVI

Di Gianni Rodari si ricorda soprattutto la sua attività come scrittore per ragazzi, ma fu uomo di impegno civile e politico. Partigiano della 121esima brigata Garibaldi di Gavirate dedicò diverse poesie alla resistenza da Compagni fratelli Cervi a La madre del partigiano («Sulla neve bianca bianca/ c’è una macchia color vermiglio;/ è il sangue, il sangue di mio figlio,/morto per la libertà»). La morte di un partigiano è al centro di un’altra poesia, Non piangere, di uno scrittore che appoggiò la resistenza, Giorgio Bassani: «Non piangere/ Non piangere, compagno,/ se m’hai trovato qui steso./ Vedi, non ho più peso/ in me di sangue. Mi lagno/ di quest’ombra che mi sale/ dal ventre pallido al cuore,/ inaridito fiore/ d’indifferenza mortale».

L'APPELLO DI SALVATORE QUASIMODO

La guerra segnò profondamente l’opera poetica del Nobel Salvatore Quasimodo che dedicherà al conflitto alcune poesie in cui l’orrore è unito alla profonda crisi del poeta di fronte al silenzio imposto dalla violenza. L’ammirazione per il sacrificio dei giovani che si erano dedicati alla lotta di liberazione è testimoniato in particolare nell’epigrafe che realizzò per il monumento (opera di Giacomo Manzù) che commemora i partigiani di Valenza: «Non maledire eterno straniero nella tua patria/ e tu saluta amico della libertà/ il loro sangue è ancora fresco,/ silenzioso il suo frutto./ Gli eroi sono diventati uomini,/ fortuna per la civiltà/ di questi uomini/ non resti mai povera l'Italia».