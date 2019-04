Scoperto manoscritto di Burgess sequel di Arancia Meccanica

Cosa succede dopo Arancia Meccanica, dopo che lo Stato ha mostrato la violenza di cui è capace il sistema per punire chi non ha fatto altro che abusare della sua capacità di violenza? Ora potremo non solo immaginarlo, ma leggerlo dalla penna del suo creatore, lo scrittore britannico Anthony Burgess, di cui è stato scoperto un manoscritto inedito che è il sequel del capolavoro del 1962.