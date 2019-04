La scomparsa dell'intellettuale collettivo e il disprezzo della cultura

Due le definizioni che si sono imposte a livello massmediale e nel dibattito politico: "professoroni" e “intellettuali radical chic”, identificati come figure iperboree, lontane dai problemi della gente, che pontificano seduti nei salotti o nelle terrazze delle loro belle case dei centri storici. Ovviamente, come in tutti gli stereotipi, c’è qualche elemento di vero, ma la realtà degli intellettuali, che oggi non sono più élite, anche numericamente, è ben diversa. Dagli insegnanti a tutto il personale pubblico ma anche privato che lavora in istituzioni culturali, biblioteche, fondazioni, gallerie d’arte, per non parlare dei nuovi lavoratori del web che producono contenuti e immagini per blog, aziende, media company, siamo di fronte a milioni di persone che vivono, più poveramente che riccamente, di un lavoro intellettuale.

STIPENDI CHIC MA SCARSA CULTURA

Il punto però non è disquisire di un fenomeno in realtà inesistente ("intellettuali con il Rolex" o la borsa di Gucci), oppure rovesciare l’accusa di radicalismo chic a chi la evoca in continuazione, segnatamente il vicepremier Matteo Salvini (come fa per esempio Giacomo Papi nel suo recente romanzo Il censimento dei radical chic), giusto per evocare il nome di un primo fra i tanti, in gran parte seduti in parlamento, soprattutto leghisti e pentastellati, che hanno stipendi molto chic, ma che, con rare eccezioni, sono intellettualmente e culturalmente scarsi.