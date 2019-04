Il commissario Maigret era di destra o di sinistra?

LA DISTANZA TRA LE RIVOLUZIONI ANGLOSASSONI E QUELLA FRANCESE

Osservava però Boltanski che lo Stato difeso da Holmes, per quanto elitario e conservatore, era comunque uno Stato di diritto. Privacy e habeas corpus erano sacri; la polizia non si azzardava a toccare i detenuti. Al contrario, Maigret disprezza la stampa; fa interrogatori quanto meno muscolari; e non concepisce la distinzione tra privato e pubblico. «Il vichysmo di Maigret è, come tutta la sua persona, modesto, e in qualche modo naturale». Vichysmo, cioè fascismo alla francese. Insomma, prima di Conan Doyle e di Simenon vengono Edmund Burke, Henri-Benjamin Constant e Alexis de Tocqueville. Per non parlare della grande differenza tra le rivoluzioni anglosassoni che cercano di estendere i privilegi e quella francese che invece i privilegi li distrugge rendendo però tutti egualmente impotenti di fronte allo Stato. Qui Boltonski si ferma. ma per un italiano il seguito del percorso è quasi scontato. Non è forse Montalbano il classico esempio di un poliziotto col cuore a sinistra, sempre vicino a immigrati e emarginati, ma dai metodi che più a destra non si potrebbe?