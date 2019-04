Recensione e trailer di Un'altra vita

1. I FATTI REALI A CUI È ISPIRATO IL FILM

La statua di Cristo Re si trova a Świebodzin, in Polonia, e la sua costruzione è stata completata il 6 novembre 2010. Il monumento, realizzato in cemento e fibra di vetro, ha un'altezza complessiva di 52,5 metri ed è stato ideato dal sacerdote in pensione Sylwester Zawadzki. Il progetto è stato criticato perché considerato un eccesso. Il primo trapianto di faccia effettuato in Polonia è invece stato compiuto nel 2013 su un uomo di 33 anni il cui volto era stato danneggiato da una macchina utilizzata per tagliare la pietra. L'intervento è durato 27 ore e ha permesso di ricostruire il volto, le mascelle, il palato e la parte inferiore delle orbite degli occhi. I realizzatori del film hanno parlato a lungo con il paziente, Grzegorz Galasiński, per capire cosa significhi realmente sottoporsi a un intervento di questo tipo.

2. L'ARIA DELLA PROVINCIA POLACCA

Tra le fonti di ispirazione del film c'è la regione nord-orientale della Masuria dove Malgorzata Szumowka trascorreva da piccola lunghi periodi insieme ai suoi genitori. La zona, secondo la regista, fornisce uno spaccato della vita in provincia, racchiudendone contraddizioni e valori. Malgorzata ha spiegato: «La realtà della campagna è bella e crudele allo stesso tempo, la gente può essere cattiva. Qui tutto è più semplice, le regole di vita più chiare, più primitive».

3. UN TRUCCO DI QUATTRO ORE PER TRASFORMARSI IN JACEK

Il truccatore Waldemar Pokromski iniziava a lavorare sul protagonista alle 4 di mattina per permettergli di iniziare il lavoro sul set alle 8. Il make-up ha richiesto una grande attenzione per i dettagli per mantenere alcuni tratti di riconoscibilità nonostante la trasformazione radicale del volto.