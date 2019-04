Cinque curiosità su Sergio Leone

Sergio Leone era uno che, tanto per fare un esempio, con il collega americano Peter Bogdanovich litigava furiosamente per la pellicola. Perché questo la voleva di una grana e di una risoluzione che proprio non c'entravano nulla con le fantasie dell'altro. Finì così che Bogdanovich, famoso per acquerelli d'antan in bianco e nero come Paper Moon, dovette rinunciare al progetto di dirigere Giù la testa, obbligando Leone, inizialmente orientato a fare il produttore, ad assumersi in prima persona anche questa regia. Era il 1970, un'epoca in cui il cinema si faceva infilando nella "cinepresa" un pregiatissimo nastro di celluloide noto come pellicola. Un qualcosa che oggi, nell'era della digitalizzazione imperante e delle post-produzioni sovrane, non esiste più: negato, in nome del video infinitamente riciclabile, perfino ad autori ossequiosi del passato come Quentin Tarantino.