L'Università di Oxford ha invitato Roberto D'Agostino

«As a pioneer in the world of Italian tabloid journalism and one of the first to understand the potential of the web, this is certainly shaping up to be an interesting and delightfully provocative event!». Comincia così la lettera di invito della Oxford University Italian Society, che tra le sue antiche mura si appresta a ospitare Roberto D'Agostino. A darne notizia era stato proprio Dago in un'intervista al settimanale Chi. Adesso l'appuntamento si avvicina e il 10 maggio il fondatore di Dagospia sarà all'Università di Oxford. Il prestigioso ateneo inglese, che ha recentemente ospitato anche Beppe Grillo, lo ha invitato per tenere una lectio magistralis, onore riservato a docenti ed esperti di tutto il mondo dotati di fama e di notevoli competenze.