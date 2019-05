I momenti salienti del concerto del primo maggio 2019

Palco affollato con alcuni dei gruppi che si esibiranno durante la lunga maratona in diretta su Rai3 e Radio2: otto ore di musica live. Attesissima l'esibizione dell'ex Oasis Noel Gallagher. Ad affiancare la stella della musica inglese artisti italiani come Negrita, Daniele Silvestri, Subsonica e Manuel Agnelli. Tanto spazio per i giovani già consacrati dal pubblico come Carl Brave, Achille Lauro, Motta, Gazzelle e ed Ex Otago, oltre agli emergenti della sempre più apprezzata scena indie. Dal palco Ambra ha attaccato la proposta di sgravi fiscali per l'assunzione di donne nel 2019 e nel 2020, parafrasando un celebre slogan femminista: «Lo sgravio è mio e lo gestisco io». «Ma se ti assumo», ha detto il suo compagno di conduzione Lodo Guenzi, «ci guadagniamo tutti e due». «No, ci guadagni solo tu», la replica secca di Ambra.