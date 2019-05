Estratto di "Sergio Marchionne" di Tommaso Ebhardt

«Un portavoce di FCA, interpellato in merito, ha precisato che il dottor Marchionne si è sottoposto nei giorni scorsi a un intervento chirurgico alla spalla destra ed è ora in fase di recupero. È previsto un breve periodo di convalescenza». È la conferma ufficiale dell’operazione e del ricovero dell’amministratore delegato. A quel punto non è più un segreto per nessuno. Mi metto a scrivere sul terrazzo tra le luci lontane dei traghetti che fanno la spola tra Mykonos e Naxos. Raduno i fatti in un articolo di cronaca. Marchionne non si vede in pubblico da dieci giorni e la Fiat conferma che si è sottoposto a un’operazione chirurgica alla spalla. «Breve periodo di convalescenza», dice la nota di quel giorno basandosi sulle informazioni al momento disponibili dall’ospedale di Zurigo, dove Manuela deve gestire in quelle ore difficili i due ruoli di compagna di Sergio e portavoce. Mi attacco al telefono, sinceramente preoccupato. Scrivo a «Mob MS» un messaggio in cui gli auguro una pronta guarigione. Non verrà mai letto.

Quel fine settimana si corre a Silverstone l’atteso Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno. La Ferrari di Vettel ci arriva in testa al Mondiale, con un punto di vantaggio su Lewis Hamilton, costretto al ritiro nell’ultima gara in Austria. La rossa si ritrova in prima posizione anche nella classifica dei costruttori. SM ci tiene, lo sanno tutti nel suo inner circle e, infatti, a partire dalle prove del venerdì sono in tanti a scrivergli sull’esito delle qualifiche. Nessuno ottiene risposta. Sabato la pole position va alla Mercedes di Hamilton. Il telefono di SM non risulta connesso. La partenza di domenica è tutta a favore della Ferrari, con Vettel che brucia l’inglese delle frecce d’argento alla prima curva. Hamilton rimane coinvolto in uno scontro con l’altro pilota della rossa, Räikkönen, e finisce in fondo allo schieramento. È molto strano che Marchionne non sia connesso né risponda ai messaggi, in quei momenti concitati. Il tedesco della Ferrari vince la gara seguito da Hamilton, autore di un recupero prodigioso, e dal compagno Räikkönen. Vettel e la Ferrari allungano in testa al Mondiale. E il presidente della rossa cosa fa? Niente. Nessun messaggio, nessun commento, nessun comunicato. Non è da lui.

Cerco conferme in Ferrari. La cosa stupisce molto anche a Maranello, per quanto nessuno si azzardi a fare ipotesi. Chiamo alcune fonti del circus della Formula Uno e le conclusioni che traggo sono che anche tra gli addetti ai lavori nessuno ha avuto contatti con il presidente, né prima né dopo la gara. A Torino, la linea di comunicazione rimane quella dettata il 5 luglio a mercati chiusi: breve convalescenza per operazione alla spalla. Eppure nessuna delle fonti che contatto, mentre con l’eroico traghetto Skopelitis raggiungiamo l’impervia Amorgos, si dice tranquilla sulle condizioni del Dottore, a parte le rassicurazioni ufficiali che vengono veicolate. Il tam-tam tra i suoi diventa sempre più insistente, la rockstar dell’auto non si è più mossa dall’ospedale di Zurigo da fine giugno, il suo telefono non ha più comunicato con nessuno, neanche dopo quell’entusiasmante vittoria della sua Ferrari.