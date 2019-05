Audrey, Marilyn e gli altri: fenomenologia delle icone

Il 4 maggio Audrey Hepburn avrebbe compiuto novant'anni, e non c'è giornale, sito, rete televisiva mondiale che non la celebri. Perché era bella (nel 2006 un sondaggio mondiale della rivista New Woman la incoronò come la donna più bella di tutti i tempi) e soprattutto elegante, di quella grazia irraggiungibile a tantissimi ma non sfacciata, dunque solo ammirevole. Perché era buona (persino in privato, dice chi la conosceva nei lunghi anni del soggiorno romano come moglie del chirurgo Dotti) e impegnata seriamente nel sociale: profuga di famiglia aristocratica olandese, era stata una staffetta partigiana da ragazzina e ambasciatrice dell'Unicef in età adulta, sempre votata agli altri perché, come ricorda un il libro Essere Audrey di Sperling&Kupfer che riunisce i suoi aforismi e le sue riflessioni come va molto di moda oggi, «nel diventare più maturo, scoprirai che hai due mani. Una per aiutare te stesso, l'altra per aiutare gli altri».