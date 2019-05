Gli ospiti del Salone del libro di Torino 2019

Proprio in onore di Cortázar è lo spagnolo la lingua ospite, e l’autore argentino è invitato virtuale assieme a Roberto Bolaño per il tramite di Fabrizio Gifuni, che con Un certo Julio. Omaggio a Julio Cortázar e Roberto Bolañ il 9 maggio diventerà l’uno e l’altro. Presente per interposta persona anche Gabriel García Márquez, alcune delle cui pagine più celebri saranno lette da Neri Marcorè, e del cui rapporto con l’Italia parlerà Juan Esteban Constaín: un autore colombiano emergente di madre abruzzese. Di Europa e America Latina e delle rispettive influenze parleranno Luis Sepúlveda e Giancarlo De Cataldo; di nuovi mondi Enrique Vila-Matas. E ancora arriveranno dall’Argentina Alan Pauls e Claudia Piñeiro; dalla Spagna Clara Sánchez e Antonio Muñoz Molina; dal Messico Juan Villoro e Guadalupe Nettel; da Cuba Leonardo Padura Fuentes; dal Cile Nona Fernández; dal Venezuela Karina Sainz Borgo. Con gli scrittori il disegnatore come José Muñoz, che ebbe come mentore il Francisco Solano López dell’Eternauta. Si racconterà a partire dai suoi albi a fumetti, pubblicati da Sur, dedicati a Billie Holiday e Carlos Gardel.