Il programma del Salone del libro di Torino 2019

AL SALONE DEL LIBRO OLTRE 1.500 EVENTI PER 33 PERCORSI TEMATICI

Quasi 1.500 gli eventi in agenda nel corso dei cinque giorni. Per orientarvisi il Salone ha creato 33 percorsi tematici: da Anime Arabe a Spazio Torino. Ma in primo piano sono Marche regione ospite e Spagnolo lingua ospite. Il primo, per il bicentenario dell’Infinito di Giacomo Leopardi. Il secondo, perché il tema dell’anno è Il gioco del mondo, dal romanzo di Julio Cortázar. A questo titolo rimandano anche i percorsi Il mondo a figure, Il mondo che razza di gioco è e Mondi immaginari. Il sito ufficiale segnala però anche Scrittori dal mondo: «Tanti gli scrittori e intellettuali stranieri, per parlare diverse lingue e avere visioni differenti. E riuscire così a decodificare il nostro tempo». Festa mobile, titolo dal libro di Hemingway sul volto dello scrittore: «Una dichiarazione d’amore e un atto di generosità: gli scrittori leggono e raccontano i loro libri e autori del cuore, esplorano i temi a cui tengono di più». L’autoreinvisibile: «Il ciclo dedicato alla traduzione, arte dell'accoglienza che permette a una cultura di aprirsi all'altra senza perdere se stessa». Ultimi tre eventi, alle 18,30 del 13 maggio: il Premio Nazionale di Arti Letterarie Metropoli di Torino; A spasso coi fantasmi. Un viaggio nella Torino dell’800; Leopardi, la vita del poeta a fumetti.