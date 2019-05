La guida completa al Salone del libro di Torino 2019

IL TEMA CONDUTTORE DEL 2019 È LA RAYUELA

È da quando nel 1996 il Salone fu intitolato al Secolo delle donne che ogni edizione è dedicata a un tema conduttore. Quello di quest’anno viene dal titolo italiano di Rayuela: traduzione non letterale per quel gioco infantile che nella nostra lingua è più noto come “Campana”, ma che dà meglio il senso di quell’esperimento con cui Julio Cortázar introdusse la lezione di James Joyce nel boom latino-americano. Risultato, un contro-romanzo in cui, come la bambina che salta nel disegno sul terreno, anche il lettore può navigare tra i capitoli seguendo un ordine proprio. «La cultura i confini li salta.