Breve biografia di Evita Peron a 100 anni dalla nascita

PER LEI UN MUSICAL CHE HA FATTO LA STORIA

Era la stessa età in cui fu crocefisso Gesù, e non è un caso se la celebrazione definitiva di Santa Evita è venuta con un musical che porta il suo nome realizzato nel 1978 da due autori che avevano già fatto un altro musical sul messia, Jesus Christ Superstar: Tim Rice e Andrew Lloyd Webber. È una opera che in realtà ai suoi fan aegentini piacque pochissimo, e ancora meno il film che 18 anni dopo Alan Parker ne avrebbe tratto per l'interpretazione di Madonna e Antonio Banderas. L'una e l'altro infatti non risparmiavano niente né sulla dubbia fama del suo passato, né sugli aspetti più inquietanti del regime di cui era divenuta la Musa. Ma forse anche loro malgrado Rice e Lloyd Webber finiscono per costruire un altro archetipo evangelico su una moderna Maddalena: donna di facili costumi che però per aver tanto amato si salva, e si trasfigura in strumento e pegno di redenzione universale. E infatti Don’t cry for me Argentina - No llores por mi Argentina nella doppia versione in inglese e spagnolo è veramente oggi universalmente percepita come un suo testamento ideale.