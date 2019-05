I numeri del mercato italiano del libro nel 2019

Cosa acquistano gli italiani? Sono la narrativa italiana (in crescita del +1,7%) e straniera (in diminuzione dell'1,4%) a trainare le vendite di libri con il 35,9%. Segue, con buone performance, la non fiction generale con la saggistica al +0,8% e la manualistica al +0,4%. Si ferma la crescita dei ragazzi che registrano nei primi quattro mesi dell'anno un -1,2%. Cambiano i fattori che spingono a scegliere un libro, con una maggiore incidenza dei blog e community che registrano il 9% (contro il 6% del 2018), mentre l'esposizione in libreria scende al 9% rispetto al 13% del 2018. Quanto ai media tradizionali pesa per il 5% la recensione e per il 5% la presenza dell'autore in tv. Tra chi compera online, il 51% si fa ispirare spesso o talvolta da informazioni e suggerimenti di siti e blog dedicati ai libri e alla lettura e il 73% lo cerca su un motore di ricerca, accedendo poi ai link di acquisto che questo suggerisce.

SIAMO IN CODA AL RANKING EUROPEO

Sempre in base ai dati dell'Osservatorio, nei 12 mesi tra il marzo 2018 e il marzo 2019 la penetrazione della lettura di libri (romanzi, narrativa di genere, graphic novel, manuali e saggistica) nella popolazione tra i 14 e i 75 anni è rimasta stabile al 60%. Nello stesso periodo si è confermata al 64% la percentuale delle persone che si dichiarano lettori, non solo di libri, ma anche di ebook o di audiolibri. L'Italia continua, tuttavia, ad occupare le posizioni di coda nel ranking europeo: dietro ci sono solo Slovenia, Cipro, Grecia e Bulgaria. E se passiamo dalla carta allo schermo, l'identikit di chi guarda le serie tivù, in base all'indagine 'La serialità televisiva, la lettura e l'acquisto di libri', a cura di Aie e Ie - Informazioni editoriali, coincide con quello dei lettori abituali, che frequentano le librerie dove preferiscono acquistare i libri rispetto agli store online.