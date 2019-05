Estratto da 'Perché finisce un amore' di Paolo Crepet e Alessandra Arachi

Adesso arriva il difficile, Giulio era sposato. Il difficile non è raccontare una relazione clandestina, mi è già capitato di viverne, e senza alcun trauma. La presenza di Giulio nella mia vita, poi, non aveva i ritmi di un uomo che ha vincoli matrimoniali. Era sempre a casa mia. Il difficile è far capire come in questa storia il fatto che Giulio fosse sposato non fosse rilevante. Potevo anche non svelarlo, la sostanza del racconto non sarebbe cambiata. Provo a spiegarlo a te che, se hai avuto la fortuna di vivere quell’istante magico, non avrai problemi a capire come subito dopo le nostre vite si siano fuse una nell’altra. Altrimenti continuiamo con la metafora della magia. Quella volta non hanno funzionato nemmeno i miei elettroni, e si può invocare soltanto un incantesimo per spiegare il fatto che all’improvviso per me e Giulio stare lontani fosse diventata una fatica disumana.