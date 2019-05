Così siamo passati dall'era dell'ottimismo a quella del castigo

Come siamo potuti passare in relativamente poco tempo da una stato euforico a uno disforico, da una marcata propensione alla bella vita a una condizione costante di malessere, di umore disturbato e incline alla depressione è questione complessa. Qui ci limiteremo a osservare come il fenomeno abbia preso una forte accelerazione nel momento in cui abbiamo cominciato a “sentirci” più poveri, più esposti alle congiunture sfavorevoli, più insicuri e spaventati dalla delinquenza comune come dai fenomeni immigratori. Nella società dell’immagine e dei media, soprattutto social, la percezione è diventata importante come la realtà. Per quanto la condizione psicologica abbia lavorato forte in un contesto economico indebolito (stipendi fermi, bassa crescita, crisi dei ceti medi, aumento della disoccupazione) e aggravato dall’incapacità e non volontà di mettere in campo riforme vere, di rimuovere storici ritardi strutturali e culturali. In primis il divario Nord-Sud, il basso tasso di alfabetizzazione e di scolarizzazione superiore, l’ ”altrismo”, come attitudine a non assumersi responsabilità e a scaricare sempre le colpe sugli altri.