Le canzoni sulla mamma

«Mamma mia dammi 100 lire», cantavano gli emigranti. «Ho lasciato la mamma mia/ l’ho lasciata per fare il soldà», si lamentavano i combattenti della Grande Guerra. «O cara mamma/ vienimi incontra», invocavano pure le mondine. «Mamma ritorno ancor nella casetta/ sulla montagna che mi fu natale», era una canzone con cui il fascismo propagandava la conquista dell’Etiopia. Insomma, che siamo un popolo di mammoni lo attesta anche la storia della canzone italiana. Era però una mamma percepita come soggetto cui chiedere aiuto, più che da omaggiare e ringraziare. Dobbiamo aspettare il 1940 per sentire un cantante rivolgersi alla mamma non per lamentarsi ma per dirle che «è tanto felice» quando ritorna da lei: «La mia canzone ti dice/ che è il più bel giorno per me». Scritta da Cesare Andrea Bixio, discendente del generale garibaldino, e Bixio Cherubini anch'egli discendente da garibaldini, Mamma era in realtà la colonna sonora del film omonimo. Ma mentre la pellicola cadde nel dimenticatoio, la canzone, in origine interpretata da Beniamino Gigli, divenne invece un evergreen. Interpretata tra l’altro da Claudio Villa, Luciano Tajoli, Nunzio Gallo, Luciano Pavarotti e Connie Francis.