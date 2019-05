Il caso Pamela Prati è linguaggio tv al servizio dei nostri incubi

UNA STORIA STUDIATA PER LE ESIGENZE E I TEMPI DEI MEDIA

La verità è che la gatta e la volpe, al secolo Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, di curricula sconosciuti se non per l'abilitazione ad estetista della prima e il negozio di scarpe della seconda a Chiaravalle Centrale, provincia di Catanzaro, hanno in apparenza avviluppato nelle spire di un fidanzato talmente misterioso da palesarsi solo a mezzo social un numero consistente e mediaticamente rilevante di vittime, non ultimo e dichiaratamente Alfonso Signorini, che alla direzione di Chi aggiunge, al contrario delle due, un curriculum ricco, completo e di rilevanza universitaria, oltre a una leggendaria abilità nello scovare truffe. La gatta e la volpe, che pure non azzeccano la coniugazione dei verbi più semplici e hanno modi da vajassa («che str....... dicete?»), sono dunque parecchio furbe, hanno relazioni solide al punto di potersi permettere castelli in aria come questi certe di non pagare pegno ma soprattutto, e siamo al punto fondamentale della questione, conoscono meglio di tutti noi i tempi e le esigenze dei media di oggi. Che sono rapidi, impietosi («non ho tempo di leggere che cosa sia scritto sui nostri articoli via web, devo tenere la media delle interazioni», mi ha detto di recente un ex collaboratore, ora responsabile web di un famoso settimanale femminile) e puntano all'effetto, meglio se all'effettaccio. E la storia di una showgirl dal passato triste e la carriera di seconda fila che a sessant'anni trova un compagno segnatamente giovane, ricco, divorziato, giramondo ma affidatario con lei di due bambini (eh? Come? Perché? Chi li ha affidati?) è troppo bella per il pubblico delle sue coetanee che leggono i rotocalchi, logorate da nipoti e mariti inevitabilmente disattenti, e che sognano una seconda chance.