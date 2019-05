Trailer e recensione di Pet Sematary

Pet Sematary, uno dei racconti più disturbanti e inquietanti di Stephen King scritto nel 1983, arriva al cinema. Il protagonista è il dottor Louis Creed (Jason Clarke) che si trasferisce con la moglie Rachel (Amy Seimetz) e i suoi due figli, Ellie (Jeté Laurence) e Gage (Hugo Lavoie), in una casa immersa nel verde, ma accanto a una strada pericolosa e molto trafficata. Poco distante, inoltre, si trovano un cimitero degli animali e un'area dalle proprietà oscure e sovrannaturali, come rivela l'anziano vicino Jud Crandall (John Lithgow) dopo la morte del gatto della famiglia, Church. Il medico, già tormentato da visioni e sensi di colpa, utilizzerà queste informazioni in modo sconsiderato, dando il via a delle conseguenze terrificanti.