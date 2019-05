È morta Doris Day

Allo scoppiare del secondo conflitto mondiale è già una star. E tuttavia sarà il cinema a cambiarle la vita, grazie ad un incontro casuale con il regista Michael Curtiz. Un successo immediato che la porta ad un lungo contratto con la Warner e a 39 film nel ruolo che la renderà famosa, di fidanzata d'America.

L'ICONA DELL'AMERICA PERBENE

Sono quasi tutte commedie sorridenti e rassicuranti, ma sempre realizzate con impeccabile professionismo da Tè per due a Non sparare, baciami (il suo preferito) diretti a ritmi alterni da Curtiz e David Butler. Allo scadere del contratto con la Warner, gira con Hitchcock L'uomo che sapeva troppo poi forma una coppia d'oro con Rock Hudson che ricorderà sempre come il suo partner prediletto. Alla morte del marito, nel '69, si allontana dal grande schermo per la tv dove il Doris Day Show otterrà immutato successo fino al '75. Negli ultimi anni, vegetariana convinta e attivista repubblicana, viveva in un ranch, circondata dagli amati cani. Un secondo matrimonio si era concluso con un divorzio dopo soli sei anni.