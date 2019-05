Da chi è composta la giuria del Festival di Cannes 2019

Presidente della 72esima edizione del Festival di Cannes è Alejandro González Iñárritu: regista, sceneggiatore e produttore messicano classe 1963, trapiantato a Hollywood dal 2003. Vincitore di cinque Premi Oscar, quattro Golden Globe, tre Bafta e due David di Donatello, regista di film come Amores perros, 21 grammi, Babel, Biutiful, Birdman e Revenant – Redivivo, è stato il primo regista messicano a ricevere una nomination come miglior regista agli Oscar e dalla Directors Guild of America (il secondo a vincerlo dopo Alfonso Cuarón) il primo a vincerne due consecutivamente; e anche il primo messicano ad aver vinto il premio per la miglior regia al Festival di Cannes per Babel. Notevole l’exploit del 2015, quando vinse tre Oscar come miglior film, miglior regista e migliore sceneggiatura originale per Birdman. Assieme a John Ford e Joseph L. Mankiewicz, detiene il record di due Oscar per la regia per due anni consecutivi. E nel 2018 ha anche vinto un Oscar onorario per aver diretto in realtà virtuale il cortometraggio Carne y Arena.