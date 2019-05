Dai Dream Syndicate ai Therapy?, i grandi ritorni del rock

Che bel disco, ad esempio, il nuovo dei Dream Syndicate, che è a dire Anni 80, scena di Los Angeles e dintorni, Paisley Underground, insomma una vita fa, un mondo fa. Quattro dischi, uno iato di vent'anni, poi nel 2017 rieccoli: un grande album, How did I find myself here?, e adesso These Times, fresco di stampa, è se possibile pure meglio. Non è tanto questione di suggestioni, di ri-evocazioni: è la convinzione, la freschezza dell'intento di Stevie Winn e compagni, che dopo tanta storia, naturalmente, suonano meglio di allora. Senza perdere in creatività, in forza d'impatto. Sarà che aveva ragione Schopenhauer, la giovinezza si conquista in vecchiaia, quando gli scrupoli cadono come foglie e più prepotente si fa l'urgenza di libertà, l'abbandono dei calcoli, la santa follia che per un artista, un creativo, resta fondamentale. E così, ascoltateli questi Dream Syndicate, che vi ricordino quegli Ottanta incasinati oppure no, se mai considerateli un gruppo nuovo di ultrasessantenni che vi stupiranno con i loro intrecci di chitarre, tutta quella elettricità, quella neopsichedelia davvero senza età: il futuro ha un cuore antico, anche nella musica. E non sono, ovviamente, i soli.