Quali sono i film italiani del Festival di Cannes 2019

L'OMAGGIO A DE SICA, WERTMÜLLER E BERTOLUCCI

Tra i Cannes Classics ci sono due pilastri della storia del nostro cinema. Uno è Miracolo a Milano di Vittorio De Sica, realizzato nel 1951 su soggetto di Cesare Zavattini, dal romanzo dello stesso Zavattini Totò il Buono. Ispiratore anche di Steven Spielberg per la scena dei ragazzini su biciclette volanti di E.T., il film ottenne il Grand Prix du Festival per il miglior film al quarto Festival di Cannes. L’altro è Pasqualino Settebellezze, di Lina Wertmüller: film del 1975 che faceva vomitare Nanni Moretti in una famosa scena di Io sono autarchico, ma che ottenne quattro nomine per gli Oscar nel 1977. Tra i Documentari Cinecittà - I mestieri del cinema: Bernardo Bertolucci, un omaggio di Mario Sesti al regista scomparso nel novembre 2018. Infine tra le Proiezioni speciali The Staggering Girl, per la regia dell’italiano Luca Guadagnino, anche se il film è americano. Con Julianne Moore, Mia Goth, KiKi Layne, Kyle MacLachlan, Marthe Keller e Alba Rohrwacher, è un cortometraggio sulla storia di Francesca, una scrittrice italo-americana che vive a New York e che deve tornare a Roma per recuperare la sua anziana madre.