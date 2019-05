Chi è Bilal Hassani, cantante francese in finale all'Eurovision 2019

Una canzone in cui alternando versi in inglese e in francese l’autore dice: «Io sono io, e so quello che sarò sempre / io son libero, sì, invento la mia vita / non mi domandate chi io sono / io sono io, Sempre lo stesso da quando ero piccolo / E nonostante gli sguardi, gli avvertimenti / Io piango, esco e rido».

IL COMING OUT E LE MINACCE DI MORTE

Origini marocchine, dopo aver iniziato a interessarsi di musica a cinque anni, aver preso lezioni di canto ed aver partecipato nel 2015 alla seconda edizione francese di The Voice Kids, Bilal Hassani ha aperto un proprio canale YouTube, portandolo a un grande successo nazionale. Ma già la scelta di gareggiare cantando Rise Like a Phoenix di Conchita Wurst era stata significativa. Non ancora maggiorenne, il 23 giugno 2017 Bilal Hassani ha infatti dichiarato pubblicamente la propria omosessualità sui social network, il giorno prima di un Gay pride di Parigi a cui ha partecipato. A dicembre 2018 è stato poi vittima di cyberbullismo, ricevendo minacce di morte. E in una intervista ha affermato di subire attacchi razzisti e omofobi e minacce online quasi quotidianamente.

TRE MILIONI DI VISUALIZZAZIONI SU YOUTUBE

Sempre nel 2018 il magazine francese Têtu ha inserito Hassani nella lista delle «30 icone Lgbt+ più influenti della Francia», affermando che l'artista è una vera e propria figura di riferimento per i giovani della comunità Lgbt+. Il 6 dicembre 2018 Bilal è stato confermato come partecipante a Destination Eurovision, il format per la ricerca del rappresentante francese all'Eurovision Song Contest, con Roi. Il brano completo è stato pubblicato il 4 gennaio 2019 sul canale YouTube di Bilal, raggiugendo 3 milioni di visualizzazioni. Il suo album di esordio Kingdom è uscito il successivo 26 aprile e ha debuttato alla 24esima posizione della classifica francese, 16esimo album più comprato nei negozi nella sua prima settimana di disponibilità con 2.600 copie vendute.