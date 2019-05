L'Olanda ha vinto l'Eurovision 2019 con Duncan Laurence

I Paesi Bassi hanno ottenuto in totale 492 punti mentre l'Italia si è attestata leggermente sotto con 465. Delusione per la Svezia che, dopo aver dominato la classifica grazie ai voti della giuria, è crollata nel televoto ricevendo appena 92 punti e concludendo l'avventura israeliana a quota 331. Questo ha permesso alla Russia di scalare le classifiche grazie alle preferenze da casa e arrivare al terzo posto: Sergey Lazarev che con Scream ha portato un punteggio di 369.

QUALI CANTANTI ITALIANI HANNO VINTO L'EUROVISION

Una competizione questa che non ha mai portato troppa fortuna all'Italia. Tanto che in 63 edizioni solo due sono state vinte da cantanti italiani. La prima volta a tenere alto l'onore canoro dello Stivale è stata Gigliola Cinquetti nel 1964. Era la nona edizione del festival musicale e a Copenhaghen (Danimarca) con Non ho l'età (Per amarti) aveva sbaragliato l'accanita concorrenza di quell'anno. Per trovare il secondo italiano a salire sul gradino più alto del podio bisogna arrivare al 1990 dove a Zagabria fu Toto Cutugno a lasciare tutti con la bocca aperta grazie a Insieme: 1992.

IL VINCITORE DELL'EUROVISION 2018

Nel 2018 a tenere alto il nome dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2018 erano stati Ermal Meta e Fabrizio Moro con la canzone vincitrice al Festival di Sanremo Non mi avete fatto niente. A spuntarla in quel di Lisbona era stata però l'israeliana Netta con Toy canzone dal grandissimo ritmo. Nel 2017, anno di partecipazione di Francesco Gabbani con Occidentali's Karma, era stato Salvador Sobral grazie alla sua canzone d'amore Amar pelos dois.