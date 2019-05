Chi è John Lundvik, cantante svedese in finale all'Eurovision 2019

LA CARRIERA DA VELOCISTA

Lundvik si sente ora talmente "svedesizzato" che la sua patria adottiva l'ha rappresentata in due modi diversi: ora come concorrente all’Eurovision Song Contest con la canzone Too Late for Love e in precedenza come atleta. Velocista, per la precisione. Nel 2002 divenne titolare della squadra di staffetta 4 x 100 e ai Campionati svedesi del 2005 conquistò la medaglia di bronzo. Ma nel 2009 si è ritirato, e dal 2010 è passato alla musica. Anche qui con un esordio molto “nazionale”: ha infatti composto il brano When You Tell the World You're Mine che è stato commissionato ed eseguito espressamente per il matrimonio reale tra Vittoria di Svezia e Daniel Westling.