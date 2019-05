Chi è Miki, cantante spagnolo in finale dell'Eurovision 2019

Catalano, ma con cognome tipicamente castigliano, rappresenta la Spagna all’Eurovision Song Contest di Tel Aviv con La venta, canzone il cui testo è in spagnolo, e il cui ritmo attinge alla rumba catalana. Che è appunto un genere creato a partire dagli Anni 50 dai rom di Barcellona, frullando assieme il classico flamenco con la musica cubana e il rock & roll. E in questa melodia, composta da Adriá Salas del gruppo La Pegatina, c’è anzi pure un tocco di ska.

UN TESTO SULLA CRESCITA PERSONALE

«Ti comprano perché ti vendi / ti vendi perché ti avanzi», è più o meno la traduzione. Come ha spiegato Salas, il testo vuole parlare «di crescita personale e del modo in cui ci si può liberare dei pregiudizi, cercando di cambiare la società a partire dal cambiamento di se stessi». Anche se ne è solo l’interprete e non l’autore, Miki può comunque descrivere se stesso in questo testo. Appassionato di musica fin da piccolo, la famiglia gli fece prendere lezioni di chitarra e di pianoforte, ma lo mandò anche a Londra e a Los Angeles a studiare Amministrazione e direzione delle imprese. Per molto tempo ha dovuto combattere con una tendenza a ingrassare e ha lavorato come professore ausiliario in una accademia. Ma poi assieme ad altri cinque musicisti ha fondato il gruppo Dalton Bang, che faceva cover degli Anni 70, di cui era la voce principale, e con cui è andato in tournée nel Nord della Spagna. Lui racconta che La Pegatina era il gruppo del primo concerto a cui da piccolo si era recato.

PRIMO E TERZO NELLA SELEZIONE SPAGNOLA

Sesto nel 2018 nel talent Operación Triunfo, versione spagnola di Star Academy, il 20 gennaio 2019 Miki ha partecipato alla selezione spagnola per andare all’Eurofestival con due canzoni, arrivando primo e terzo: il 34% dei voti con La venda, che Salas descrive come «una canzone che dà energia e può dar luogo a una messa in scena potente e energica», e il 14% con Nadie se salva.