Chi è Serhat, il cantante turco che rappresenta San Marino all'Eurovision 2019

Pluripremiato, oltre che presentatore, produttore e organizzatore di eventi dal 1997 ha intrapreso la carriera di cantante e dal 2009 è accompagnato anche dall'orchestra dance Caprice the Show, formata da 18 musicisti. Turco, si esibisce in inglese, ma ha grande successo in Francia e in Germania oltre che nel Regno Unito e in Svizzera.

SERHAT RAPPRESENTA ANCORA SAN MARINO

All'Eurovision Song Contest 2019 però rappresenta San Marino, come nell'edizione di tre anni fa con la canzone I Didn't Know. Si esibì in semifinale il 10 maggio, senza qualificarsi e arrivando 12esimo. Però l’anno dopo la canzone fu riarrangiata in chiave disco dal musicista svedese Johan Bejerholm in duetto con Martha Wash, e il brano entrò al 47esimo posto nella classifica della Dance Club Songs degli Stati Uniti, raggiungendo il 25esimo posto alla quarta settimana. Per un artista turco, una novità assoluta. A Tel Aviv un risultato lo ha già ottenuto arrivando in finale.