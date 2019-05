Tamara Todevska, cantante macedone in finale all'Eurovision 2019

All'Eurovision Song Contest di Tel Aviv la nazione che in passato si chiamava Macedonia o Repubblica ex-jugoslava della Macedonia esordisce formalmente col nuovo nome di Macedonia del Nord, denominazione raggiunta dopo lo storico accordo col governo di Atene. Simbolicamente a rappresentare il nuovo nome all’insegna della concordia balcanica è Tamara Todevska, una cantante nata a Skopje nel 1985, che nel 2008 aveva vinto lo Skopje Fest con la canzone intitolata Vo ime na ljubovta eseguita in sei lingue diverse: macedone (che in effetti è a sua volta una variante del bulgaro); inglese; serbo; turco; russo: albanese. Con la versione inglese, intitolata Let me love you andò per la prima volta all’Eurofestival, classificandosi decima in semifinale. Anche se nei Balcani il brano era diventato una hit.