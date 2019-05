L'Eurovision 2019 in Israele è il festival dei conflitti

ABRAMOVIC E I 100 ARTISTI CONTRARI AL BOICOTTAGGIO

Madonna non ha ceduto di fronte all'appello di alcune associazioni israeliane della comunità Lgbtq alla quale è molto legata, che sposa in parte il boicottaggio lanciato da Waters, Gabriel, Brian Eno, il regista Ken Loach con una cinquantina di personalità britanniche contro la «strumentalizzazione dell'Eurovision». A gennaio il gruppo aveva (invano) mandato una lettera alla Bbc per chiedere di non trasmettere l’evento, denunciando il tentativo di Israele di «mostrare il volto più bello e distogliere l’attenzione dai crimini commessi». Ma anche per la tivù pubblica britannica il Festival non c’entra nulla con la politica e la scelta della location va semmai contestata agli organizzatori dell'Ebu. Che stanno dalla parte di Israele, assieme agli oltre 100 artisti firmatari con Abramovic e con altre Ong di un manifesto contro il boicottaggio: un «affronto sia ai palestinesi sia agli israeliani che», sostengono ecumenicamente, «lavorano per far avanzare la pace attraverso il compromesso».

RAZZI DA GAZA CONTRO IL FESTIVAL E L'ANNIVERSARIO DELLA NAKBA

A detta dei big pro establishment, la vera strumentalizzazione è quella degli oppositori: «Si sovverte lo spirito di competizione trasformandolo in un’arma di divisione». Certo la data non cade nel periodo migliore: Israele ha appena finito di celebrare l’anniversario della fondazione dello Stato non riconosciuto dagli palestinesi; mentre il 15 maggio, proprio nel mezzo dell'Eurovision, per loro è caduto l’anniversario della Nakba, in arabo la «catastrofe» dell’invasione israeliana del 1948 che avrebbe provocato almeno 700 mila sfollati - tanti proprio da Tel Aviv - e negli anni i milioni di apolidi della diaspora palestinese. Ma forse non c’è un momento giusto per un evento internazionale in Israele: altre kermesse sono state boicottate da star e influencer dell’opinione pubblica. All’inizio del mese, più di 600 razzi sono stati sparati da Gaza contro Israele che ha risposto bombardando 300 target nelle Striscia di Gaza. In parte, aveva avvertito il Jihad islamico palestinese, erano «diretti contro l’Eurovision di Tel Aviv da far saltare».