Il pagellone dei possibili finali di Game of Thrones

VARYS HA AVVELENATO DAENERYS

Il quinto episodio si apriva con un dialogo tra Varys e una delle sue piccole spie in cui il maestro dei sussurri di Daenerys lasciava alcune parole sibilline nel sapere che la regina in pectore contro cui cospirava non stava mangiando: «Ritenteremo la prossima volta». Tutto lascia presupporre che Varys stesse tentando di avvelenare Daenerys attraverso il cibo. E se ci fosse riuscito? Se questo avvelenamento fosse stato in parte causa della follia stragista di Daenerys? Sarebbe certamente un lascito degno del personaggio di Varys. VOTO 7

GLI ESTRANEI NON SONO ANCORA MORTI

Se ne sono andati troppo in fretta, con una sola coltellata, e un po' tutti ci sono rimasti male. Possibile liquidare tanto rapidamente il Re della Notte e le sue schiere? Forse no. Secondo alcuni, infatti, gli Estranei torneranno in qualche modo e persino gli sceneggiatori David Benioff e D.B. Weiss, ospiti al Jimmy Kimmel Show, non l'hanno escluso. Sì, ma come? Non sarebbe un po' forzato? Va bene che il concetto di “non morti” è di per sé abbastanza chiaro, ma qui sarebbe davvero troppo. VOTO 5

BRAN È IL NUOVO NIGHT KING

La teoria precedente potrebbe assumere coerenza se e solo se si trovasse un nuovo Re della Notte in grado di resuscitare morti, dal momento che quelli non mancano mai. E chi potrebbe essere se non Brann, che nella sesta stagione fu toccato dal Re della Notte e che potrebbe essersi avviato da tempo verso la sua successione? D'altra parte Brann non ha fatto nulla, ma proprio nulla, in quest'ultima stagione, se non fissare persone e assentarsi senza presentare giustificazione per una ventina di minuti nel bel mezzo della battaglia di Grande Inverno contro gli Estranei. Sarebbe ora che si rendesse utile ai fini della narrazione e che magari ci spiegasse cosa era andato a fare. VOTO 7

CI SARÀ ANCORA UNA BATTAGLIA E DAENERYS LA PERDERÀ

Ma Yara Greyjoy? Ma Dorne? Ma tutte le altre città che in questa ottava stagione ci siamo persi pure dalla sigla che fine hanno fatto? Cosa ne pensano di ciò che sta succedendo nella capitale? Sanno qualcosa o sono all'oscuro di tutto? E se sanno qualcosa, potrebbero coalizzarsi con Grande Inverno e Sansa per muovere guerra a Daenerys, spodestarla e magari piazzare su ciò che resta del Trono di Spade un re un po' più affidabile? Ci potrebbe stare, anche se un episodio finale con un'altra battaglia, forse, risulterebbe un po' ridondante. VOTO 6