Trailer e recensione di Bangla

Bangla, esordio alla regia di Phaim Bhuyian, racconta in modo disincantato i problemi quotidiani di un giovane bengalese diventato italiano a 18 anni con atmosfere che a tratti e molto alla lontana ricordano Ecce Bombo di Nanni Moretti. Al centro della trama c'è il 22enne Pahim - interpretato dallo stesso regista - che lavora in un museo e sbarca il lunario suonando con la sua band ai matrimoni bengalesi. Phaim vive con la sua famiglia, musulmana osservante, nel quartiere romano di Torpignattara. Durante un'esibizione il ragazzo incontra Asia (Carlotta Antonelli) ed è amore a prima vista. Ma questa relazione mette in difficoltà il ragazzo, alle prese con la ferrea regola dell'Islam che prevede la castità prima del matrimonio. Come se non bastasse la sua famiglia vorrebbe trasferirsi a Londra.

COMMEDIA PIACEVOLE MA SCONTATA

La sceneggiatura, firmata in collaborazione con Vanessa Picciarelli, intreccia il tema del primo amore con il difficile equilibrio tra due mondi che vivono le seconde generazioni di immigrati. E lo fa con uno sguardo neutrale, mettendo in luce con ironia i lati positivi del mix di culture. Intorno a Phaim si muove un mondo colorato e multietnico che offre spunti di riflessione su pregiudizi e stereotipi. Il film è una commedia piacevole, nonostante la recitazione dei due protagonisti, Phaim Bhuyian e Carlotta Antonelli, risulti ancora acerba e poco naturale. Bangla è un'opera prima non priva di difetti che sa però convincere con le sue buone intenzioni e un approccio narrativo personale.