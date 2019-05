Le reazioni all'ultima puntata di Game of Thrones

George R.R. Martin, l'autore del ciclo Cronache del ghiaccio e del fuoco da cui è nata la serie, ne ha proposti almeno cinque: «Tre stanno andando avanti in modo soddisfacente», ha detto sul suo Not a Blog spiegando che le riprese del primo potrebbero cominciare entro l'anno. Per Hbo, Game of Thrones è stata una gallina dalle uova d'oro e la rete ha annunciato per l'estate il primo ciak del prequel con Naomi Watts e Josh Whitehouse che si svolgerà «migliaia di anni prima» del viaggio fatale di Ned Stark ad Approdo del Re e che racconterà «la discesa del mondo dall'età dell'oro degli eroi alla sua ora più buia». Per ora è stato dato il via solo a una puntata pilota e comunque non se ne occuperà la coppia Weiss-Benioff, proiettati ormai nell'universo di Star Wars.