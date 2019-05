Come funziona il mercato degli influencer del cibo

PENSAVO FOSSE VERO, INVECE ERA UN BOT

Conoscete la parola Bot? O avete mai sentito la frase follow unfollow? Attraverso un sistema forzato e automatico, chiamato Bot, il cui costo si aggira da poche decine a centinaia di euro, puoi seguire quotidianamente un certo numero di account e poi, dopo qualche giorno, abbandonarli. In questo modo il tuo profilo avrà seguito e tu passerai come una sorta di guru, con tanti seguaci e pochi seguiti. L'utente medio, fiducioso del prossimo e poco sgamato, di fronte a un nuovo seguace, è portato a ricambiare la cortesia, quasi come atto di gratitudine. Il Bot è uno script che simula il comportamento di un umano e, al suo posto, può compiere azioni come il follow, l’unfollow, il like, commentare i post dei follower e addirittura rispondere ai messaggi, in direct. Sarà capitato anche a voi di avere persone sconosciute che, dal nulla e senza essere minimamente in linea con il vostro profilo, iniziano a seguirvi mettendo 20/30 like consecutivi alle vostre immagini e postando commenti omologati e banalissimi tipo «Amazing!», «Awsome»? Davvero avete pensato che siano rimasti folgorati dalle vostre capacità fotografiche? Ingenui. Provate a cercarli dopo qualche giorno tra i follower. Vi accorgerete che, puff, questi profili sono magicamente spariti.