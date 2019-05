Chi può vincere la Palma d'oro di Cannes 2019

Chi vincerà la Palma d'Oro 2019? La discesa in campo dell'atteso film di Quentin Tarantino, C'era una volta Hollywood, non cambia molto gli scenari del toto-palma di questa 72 esima edizione del Festival di Cannes che vede ancora fermamente in testa Almodovar con Dolor y gloria, poetica biopic del suo autunno creativo. E, sempre restando ai grandi vecchi, possibilità anche per il metafisico Terrence Malick che con The hidden life torna alla narrazione e ai suoi interrogativi esistenziali, ovviamente senza risposte. Infine Ken Loach con Sorry we missed you, film perfetto in quanto ad analisi dello status quo del capitalismo. Sul fronte Italia, aspettando le critiche internazionali, speranze per il nostro Marco Bellocchio e Il traditore applaudito per tredici minuti alla prémière e ancora di più per Pierfrancesco Favino, un Buscetta perfetto. Ma con una giuria composta a maggioranza di registi, attenzione più che mai agli outsider capitanati da due film: Parasite e Portrait of a lady on fire.

I DUE OUTSIDER CHE POTREBBERO CONQUISTARE LA GIURIA

Parasite di Bong Joon-ho è un film che sembra scritto per i festival. Ricchi contro poveri in Corea: i poveri puzzano un po' troppi per i ricchi, o almeno, è quello che capita nel film che si può sintetizzare come un Loach con finale tarantiniano. Portrait of a lady on fire di Céline Sciamma ha la particolarità poi di essere un film totalmente al femminile (nessuno uomo sulla scena, ma solo evocato). Il film racconta la storia di un'amicizia tra due donne, un'artista e la sua modella, un'amicizia che, lentamente quanto inesorabilmente, sfocia nell'amore più puro quanto sconveniente.