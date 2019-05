Estratto da 'Titanic' di Chiara Geloni

(…) «Matteo veramente non credeva che mi sarei dimesso», ricorda Speranza tornando con la memoria alla risata che aveva chiuso il suo colloquio con Renzi dopo l'elezione di Mattarella - «ma falla finita Bob!». «Lui era sicuro che mi avrebbe convinto. I nostri rapporti erano sempre stati buoni, era già successo altre volte... Ma io sapevo che in commissione senza di noi non c'erano i numeri. Prevedevo che il capogruppo avrebbe dovuto forzare, forse sostituire i nostri rappresentanti, come puntualmente avverrà qualche giorno dopo. Come ha fatto Renzi a credere che lo avrei fatto ancora lo devo capire», allarga le braccia. Il ragionamento sembra finito, ma poi Speranza lo riprende. «La verità è che lui non capiva. Sul piano culturale non arrivava a comprendere come io potessi lasciare il posto da capogruppo per un dissenso sulla legge elettorale. E questo perché alla fine Renzi non fa i conti con la cultura della sinistra italiana, per cui questione sociale e questione democratica sono due pilastri che vanno tenuti insieme. Io sono un ragazzo di sinistra, sono figlio di una storia; non mi puoi chiedere di votare una legge elettorale che considero incostituzionale: non c'è mediazione possibile per me su questo. Ma Renzi non ha le categorie, la cultura politica per capirlo: il suo è un situazionismo continuo. Anche quella sera, in quell'assemblea, fino all'ultimo, non l'ha capito». Di quel gesto, Speranza non si è mai pentito, ma a domanda diretta ammette che «anche se portare fino in fondo la battaglia sulla questione democratica è stato giustissimo, capisco che nel rapporto col nostro popolo, che si stava allontanando da Pd sarebbe stato più apprezzato e comprensibile arrivare alla rottura sulle questioni sociali. La nostra scelta fu diversa».