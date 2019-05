La Scala e Il Piccolo e quei veti incrociati su Fuortes e Fontana

DEL CORNO SILURA L'UOMO CHE IL MINISTERO VOLEVA AL PICCOLO

Al Piccolo Teatro, tempio della prosa ugualmente circondato da ambizioni e malelingue, l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno ha messo una pietra tombale sulle aspirazioni di Carlo Fontana, fin qui favorito per la presidenza del teatro e quindi per scegliere il sostituto del direttore artistico Sergio Escobar, in uscita dallo Strehler dopo 20 anni di onorato servizio (il suo candidato era il regista Mario Martone). Fontana, presidente Agis, già amministratore del Regio di Parma e sovrintendente de La Scala, con una esperienza anche da senatore per l'Ulivo era sponsorizzato nientemeno che dal ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli. Eppure né lui né il Mibact avevano evidentemente fatto i conti con il protagonismo di Del Corno che ha deciso di confermare nel consiglio di amministrazione in scadenza Salvatore Carrubba, già presidente dal 2015, e di nominare Marilena Adamo, una esperta politica di professione, ex senatrice Pd ed ex capogruppo in Regione Lombardia. Senatore, insomma, mangia senatore: Fontana nella lista del cda non è pervenuto. E anche nella cultura Milano sembra pronta a rivendicare la sua indipendenza da Roma.